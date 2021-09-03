Подарок от коллег принес женщине богатство

Жительница США Марша Сильвер получила в подарок на день рождения лотерейный билет. Такой презент ей сделали коллеги по работе. В результате билет принес женщине солидный выигрыш, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на UPI.

«У меня и моей коллеги Джинни на прошлой неделе были дни рождения. Нам подарили поздравительные открытки, в которых лежали лотерейные билеты. Она стерла защитный слой со своего билета и спросила меня, выиграла ли я что-нибудь. Тогда я показала ей билет и сказала, что мне надо ехать в город Топика за призом!» - рассказала Сильвер.

Американка пояснила, что в тот момент подумала, что выиграла две тысячи долларов (145,6 тысячи рублей), но когда она показала билет мужу, он указал ей на то, что она не заметила одну букву. «Он сказал, что я не увидела букву «L», которая умножила мой приз на 10! В результате я выиграла 20 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей). Я не могла поверить в это! Я была рада и выигрышу в две тысячи долларов», - подчеркнула она.

Женщина планирует потратить часть выигранных денег на то, чтобы устроить хорошую вечеринку для коллег. Оставшиеся средства она намерена потратить на семью. Фото: Kansas Lottery PlayOn