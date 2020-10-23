Меняется режим подачи визовых заявлений на выезд в Финляндию

Прием заявлений на отдельные категории виз переносится из Петрозаводского отделения Генерального Консульства Финляндии в Визовой центр, сообщает паблик Консульство Финляндии в Петрозаводске.



Данное изменение касается визовых заявлений, подаваемых в Петрозаводске и Республике Карелии, начиная со 2 ноября 2020 года. Поездки между Россией и Финляндией будут по-прежнему ограничены, и данное решение не подразумевает расширения группы лиц, которых ограничения не касаются.

Из-за пандемии коронавируса поездки между Финляндией и Россией разрешены только для отдельных категорий лиц. Начиная с марта 2020 года, заявители, относящиеся к этим отдельным категориям, могли подавать заявления на получение визы в Петрозаводском отделении Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

С ноября визовые заявления на выезд в Финляндию от отдельных категорий граждан будут приниматься визовыми центрами VFS Global вместо консульств Финляндии. Таким образом гарантируется оперативное рассмотрение заявлений и безопасное обслуживание. Данный порядок распространяется на работников транспорта и мореходства, а также на лиц, подающих заявления на получение визы на основании незарегистрированных супружеских отношений или по гуманитарным причинам.

Запись на прием в Визовый центр Финляндии в Петрозаводске

Визовый центр Финляндии: улица Гоголя 6, 185035 Петрозаводск

Прием новых заявлений только по предварительной записи:

с 2 ноября 2020 года по понедельникам и средам с 9 до 14 ч.

Визовые решения по заявлениям, принятым в Визовом центре в Петрозаводске, будут доставляться заявителям платной курьерской службой.

Обладатели дипломатических или служебных паспортов, а также члены семей граждан Финляндии или других стран ЕС могут по-прежнему подавать заявление на получение визы в диппредставительствах. Членом семьи считается супруг/супруга, ребенок или опекун ребенка (дети до 18 лет, если речь идет о гражданине Финляндии; дети до 21 года, если речь идет о гражданине какой-либо другой страны ЕС).

Запись на прием в Петрозаводском Отделении Генерального Консульства Финляндии:

visa.pet@formin.fi

Кроме того

Сервисный сбор в визовых центрах Финляндии в России повысился с 1 сентября 2020 года с 27,20 евро до 28,90 евро. Повышение платы покроет возросшие за прошедший год расходы на рассмотрение заявлений.

Фото с сайта programma-pereselenia.ru