МегаФон улучшил связь в западных кварталах Петрозаводска

Более 20 тысяч жителей новостроек Петрозаводска обеспечили стабильной мобильной связью и интернетом. Специалисты МегаФона установили новое оборудование стандарта LTE, которые позволили повысить ёмкость сети в густонаселённых локациях и увеличить скорость передачи данных в 2 раза.

Оператор расширил телекоммуникационную инфраструктуру на территории жилого квартала «Каскад» и коттеджах Университетского городка. Кроме того, оценить новое качество связи могут посетители парков Патриот и Неглинский берег.

Расширение инфраструктуры помогло снять часть нагрузки с уже существующих объектов связи. Инженеры учли особенности планировки жилых комплексов и выверили направление сигнала, чтобы он был уверенным как на нижних, так и на верхних этажах зданий.

Новое оборудование работает в среднечастотном спектре и обеспечивает стабильный сигнал как внутри помещений, так и на улице. Теперь абоненты МегаФона с комфортом могут работать и учиться, не выходя из дома, а также вести стримы, выкладывать фото в социальные сети и оставаться на связи, гуляя в многочисленных парках и скверах, расположенных в районе.

Мы видим как активно развивается Петрозаводск. Здесь строятся новые жилые кварталы и социальные объекты, появляются новые развлекательные комплексы и производственные площадки. Для удовлетворения возрастающего спроса на мобильные услуги мы устанавливаем новые телекоммуникационные объекты в городе и модернизируем существующие базовые станции. Все это позволяет нам обеспечить качественной мобильной связью всех наших абонентов,

– прокомментировал улучшения сети директор МегаФона в Карелии Серяков Павел.

Ранее специалисты МегаФона провели модернизацию сети по всей республике. Благодаря проведенным работам интернет от МегаФона впервые пришел в 30 населенных пунктов Республики Карелия.