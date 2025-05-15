«МегаФон» открыл онлайн-платформу для саморегистрации поставщиков

Тестирование новой закупочной платформы началось в конце прошлого года, а с сегодняшнего дня подрядчикам компании стала доступна полная версия функционала. Ссылку для регистрации поставщика на платформе можно найти на странице корпоративного сайта оператора в разделе «Закупки».

В Личном кабинете платформы текущие и потенциальные поставщики могут заполнить собственный профиль и обозначить направления работы, географию присутствия, предоставить расширенную информацию о деятельности своей компании, получить доступ к управлению заказами на поставку.

Одним из ключевых преимуществ платформы станет повышенная безопасность: вся критически важная информация о компании поставщика, персональные данные, коммерческие предложения и договорная документация теперь будут обрабатываться исключительно внутри корпоративной инфраструктуры МегаФона. Это позволяет максимально защитить конфиденциальную информацию партнёров.

Кроме того, новая система интегрирована с внутренними бизнес-процессами и системами оператора: задачи и потребности на закупку оборудования смогут перемещаться на платформу напрямую из внутренних IT-систем МегаФона, что значительно ускорит подготовку проведения закупочных процедур и упростит коммуникацию с поставщиками. Задачи для закупок автоматически выгружаются из ERP-системы компании, сокращая ручной труд, а поставщики получают доступ к актуальным данным в режиме реального времени.

В отличие от крупных площадок электронных торгов, платформа бесплатна для потенциальных поставщиков и не имеет каких-либо ограничений финансового характера. Это позволит привлечь максимально широкий круг участников к закупочным процедурам.

Фото: МегаФон/ Jacob Lund_shutterstock