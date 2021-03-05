МЧС предупредило жителей Карелии о сильном ветре

МЧС республики выпустило экстренное предупреждение. По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», вечером 6 марта местами по республике ожидается усиление ветра порывами до 15-17 м/с.

Сильный ветер может обрушиться на Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский и Сортавальский районы.

Среди рекомендаций ведомства - не приближаться к провисшим над землей проводам; самостоятельно не рубить упавшие на провода деревья; при поездках на транспорте убедиться в запасе топлива; ограничить нахождение детей на улице; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам. (фото beladm.ru)