Мать жестоко убила 4-летнего сына из-за голосов в голове

Собственного 4-летнего сына убила 30-летняя женщина в крымском городе Щелкино. Как сообщил «КП – Крым» осведомленный источник, матери так приказали сделать голоса, звучавшие в голове.

Соседи услышали странные крики из квартиры женщины и вызвали полицейских. Правоохранители приехали и увидели на полу труп маленького ребенка. На его теле они нашли 10 ранений ножом.

Мать сказала, что сама убила сына, это приказали сделать некие голоса. По данным собеседника издания, женщина состоит на учете с эмоционально неустойчивым расстройством личности.

Убийцы задержали, если суд признает ее вменяемой, женщина может сесть пожизненно. // Фото: RODNAE Productions/www.pexels.com