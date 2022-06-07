Мужчина в Карелии заготавливал дрова и попал под суд

Житель поселка Ильинский решил напилить дров в Олонецком районе. В итоге он выплатит причиненный ущерб и принудительно отработает 200 часов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел в мае прошлого года, 43-летнего сельчанина поймали, когда он незаконно спилил 35 деревьев. Это сосна, осина и береза. Ущерб составил 39 000 рублей.

За незаконную рубку мужчину приговорили к обязательным работам. Кроме того, он возместит Минприроды РК сумму ущерба. // Фото: Anastasia Shuraeva/www.pexels.com