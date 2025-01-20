20 января 2025, 14:00
Мать и двое детей погибли на пожаре в российском регионе
В Подмосковье выясняются обстоятельства гибели женщины и ее детей
В Московской области на пожаре в частном доме погибли женщина и ее дети, которым было 10 и 14 лет. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.
По данным ведомства, трагедия произошла ранним утром 20 января в Химках. Загоревшийся жилой дом сгорел дотла. Врачам удалось спасти третьего ребенка погибшей женщины.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Назначены экспертизы для определения причин пожара и смерти людей. // Фото СК