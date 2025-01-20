Мать и двое детей погибли на пожаре в российском регионе

В Московской области на пожаре в частном доме погибли женщина и ее дети, которым было 10 и 14 лет. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла ранним утром 20 января в Химках. Загоревшийся жилой дом сгорел дотла. Врачам удалось спасти третьего ребенка погибшей женщины.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Назначены экспертизы для определения причин пожара и смерти людей. // Фото СК