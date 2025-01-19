Пенсии для 40 миллионов россиян повысят в этом году
Федеральный бюджет России способен обеспечить дополнительную индексацию пенсий, заявила Екатерина Стенякина, член комитета Государственной думы по социальной политике. Как уточняют РИА Новости, утвержденный бюджет предусматривает финансовые возможности для таких изменений.
В 2025 году страховые пенсии для всех категорий пенсионеров, включая работающих и неработающих, уже были увеличены на 7,3 пооцента. Дополнительно правительство может до 1 февраля принять решение о доиндексации выплат, основываясь на уровне инфляции за прошлый год.
Согласно данным Росстата, инфляция в 2024 году составила 9,52 процента, а возможный дополнительный рост пенсий оценивается в 2,22 процента.
Екатерина Стенякина уточнила, что индексация затронет около 40 миллионов граждан, обеспечивая поддержку пенсионеров в условиях сложной экономической ситуации. // фото: pixabay.com