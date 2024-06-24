24 июня 2024, 16:46
Машинам могут запретить ездить в июле по улице Энгельса
Из-за работы тяжелой техники в центре Петрозаводска могут временно ограничить движение
С 15 по 30 июля на участке улицы Энгельса - от улицы Крупской до Красной – будут вести земляные работы. На время работы техники могут ограничить проезд автомобилей.
В мэрии предупредили, что в случае перекрытия улицы движение организуют по Судебному проулку и улице Крупской. Будет запрещена остановка и стоянка транспорта. // фото «Петрозаводск говорит»