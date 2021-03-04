Маршрутчик-нелегал перевозил пассажиров на неисправном автобусе

Сегодня в Петрозаводске выявлен еще один факт незаконной перевозки пассажиров по пригородному маршруту, сообщает паблик «Минтранс Республики Карелия».

Нарушение выявлено во время совместного рейда, проведенного специалистами Минтранса республики и сотрудниками Госавтоинспекции столицы Карелии.

Маршрутчик-нелегал перевозил восемь человек на микроавтобусе с отсутствующим боковым стеклом. Сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя административные протоколы.

Специалисты Минтранса напоминают, что услуги нелегальных перевозчиков опасны. Практика показывает, что организаторы «теневых» перевозок пренебрегают безопасностью пассажиров: водители не соблюдают режим труда и отдыха, не проходят обязательные медосмотры перед выездом, не выполняется проверка технического состояния транспортных средств. Кроме этого, нелегалы не обеспечивают обязательного страхования гражданской ответственности за причинение возможного вреда жизни и здоровью граждан в случае ДТП.

Мероприятия, направленные на пресечение нелегальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, будут продолжены.

Фото из группы «Минтранс Республики Карелия»