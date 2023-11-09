Малышка заинтересовалась дверью и попала в Республиканскую больницу

Вчера утром на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. Женщина в 09:46 сообщила, что у двухлетней дочки застряли пальчики в дверном проеме.

В трубку было слышно, что малютка плачет. Самостоятельно освободить руку мама и девочка не могли.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, аккуратно вытащили руку девочки из дверного проема.

Парамедики из специализированной пожарно-спасательной части Петрозаводска осмотрели малютку. Возникло подозрение, что один пальчик девочка все-таки повредила. После оказания первой помощи парамедики на своей машине доставили кроху в детскую республиканскую больницу. // фото: «Петрозаводск говорит»