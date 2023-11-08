Житель Карелии воровал деньги у друга и отправится в колонию

В Суоярвском районе осужден 47-летний местный житель. Мужчину обвиняли в краже с банковского счета приятеля, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что в мае этого года подозреваемый гостил у друга в поселке Хаутаваара. Намереваясь купить алкоголь, он взял сим-карту из телефона приятеля и переставил ее на свой гаджет, после чего установил приложение мобильного банка. В итоге симку мужчина решил не возвращать и в течение месяца переводил деньги со счета товарища на свой счет. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

Учитывая рецидив преступлений, суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием в колонии особого режима. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson