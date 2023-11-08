Серьезная авария произошла на въезде в Петрозаводск

Сегодня вечером произошла серьезная авария на въезде в Петрозаводск. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

По данным горожан, на Шуйском шоссе в районе автозаправки «Лукойл» столкнулись автомобили. На опубликованных кадрах видно, что одна машина вылетела на газон, вторая оказалась сильно разбита.

В месте ДТП выросла большая пробка. Серьезно затруднено движение в сторону центра города. // Фото: скриншот видео паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»