03 января 2023, 16:31
Малышка в Петрозаводске каталась с горки и вылетела прямо в реку
Маленькая девочка чудом не погибла на тюбинге в карельской столице, ее спас прохожий
Маленькая девочка 3 января днем каталась с горки в Петрозаводске и вылетела в реку. Очевидец написал об этом в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.
Инцидент произошел около 16:00 напротив гимназии имени Ломоносова на набережной Ла-Рошель. Пятилетняя малышка скатилась на тюбинге прямо в реку.
Она еще не замерзла в этом месте, «ватрушку» подхватило быстрое течение и понесло. В воду бросилась мама девочки, но она мало что могла сделать.
К счастью, мимо проходил мужчина, он поспешил на выручку женщине и ребенку. Сначала вынес на берег девочку, потом вернулся за ее мамой. Женщина не стала ждать скорую помощь, а отправилась домой, благо, они живут рядом.
- А дети продолжают кататься с этой горы,- написал автор поста. // фото: freepik.com