Малышка в Петрозаводске каталась с горки и вылетела прямо в реку

Маленькая девочка 3 января днем каталась с горки в Петрозаводске и вылетела в реку. Очевидец написал об этом в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

Инцидент произошел около 16:00 напротив гимназии имени Ломоносова на набережной Ла-Рошель. Пятилетняя малышка скатилась на тюбинге прямо в реку.

Она еще не замерзла в этом месте, «ватрушку» подхватило быстрое течение и понесло. В воду бросилась мама девочки, но она мало что могла сделать.

К счастью, мимо проходил мужчина, он поспешил на выручку женщине и ребенку. Сначала вынес на берег девочку, потом вернулся за ее мамой. Женщина не стала ждать скорую помощь, а отправилась домой, благо, они живут рядом.

- А дети продолжают кататься с этой горы,- написал автор поста. // фото: freepik.com