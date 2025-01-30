30 января 2025, 13:14
Малыш проглотил батарейку и попал в больницу в Ленобласти
Врачи спасают двухлетнего ребенка в российском регионе
В Ленинградской области двухлетний ребенок проглотил батарейку и попал в больницу. Об этом сообщает 47news.
По данным источника, маленький пациент поступил в Лужскую межрайонную больницу около полуночи 30 января. Родители обнаружили, что малыш проглотил батайреку. Его решили госпитализировать.
Врачи поместили мальчика в детское отделение. Он находится в состоянии средней степени тяжести. // Фото «Петрозаводск говорит»