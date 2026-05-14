Максимум пространства для каждого: семейные квартиры на Перевалке

Строительная компания NOVA представила на рынке недвижимости Петрозаводска отличное решение для больших семей

Фото: Нова-Реалти

Вы когда-нибудь жили в тесноте, где каждый звук слышен во всех комнатах? Где утром — очередь в душ, а вечером — невозможно уединиться? Забудьте об этом!

В Петрозаводске стартовали продажи просторных семейных квартир площадью 66 кв. м в строящемся жилом комплексе «Компас-3». Объект возводится в развитом районе Перевалка.

Это квартира, которая умеет слушать. Здесь три отдельные спальни, большая кухня-гостиная, два санузла и застекленный балкон. Вы — в спальне с книгой. Дети — в своих комнатах с игрушками и уроками. Муж или жена — на кухне-гостиной с чашкой чая. И всем комфортно. Потому что пространство работает на вас, а не против.

Кухня-гостиная — это место силы. Не зажатый уголок с плитой, а полноценная зона для жизни. Здесь собираются за завтраком, здесь встречают гостей, здесь живут жизнь.

Два санузла — это не роскошь. Это утро без войны за зеркало. Это удобство, о котором вы даже не задумываетесь, пока оно не появится.

«Компас-3» на Перевалке — это не просто адрес. Это ритм, который вы выбираете сами. Это район, где есть всё: школы, садики, магазины. И квартира, в которой хочется остаться. Ключи уже в этом году!

Узнать подробности о строящемся объекте, доступных планировках и условиях покупки можно в отделе продаж по телефону: 8 (8142) 59-47-47.

Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте наш.дом.рф.

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