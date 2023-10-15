Магнитный шторм обрушится сегодня на Землю

Длительные магнитные начнутся сегодня и продолжатся в течение ближайших пяти дней. Геомагнитные удары в 3–4 балла могут вызывать головокружение, слабость и головные боли.

Сложным будет период для метеочувствительных людей с 15 по 19 октября 2023 года. Уровень геомагнитной активности достигнет показателя K-индекса — 4 из 9 — и продержится на таком уровне несколько дней подряд.

После небольшого затишья в понедельник, 16 октября, вся неделя будет находиться в «желтой зоне». Это значит, что магнитное поле будет возмущенным.

Магнитные бури могут повышать вязкость крови, нарушать сердечный ритм и влиять на работу опорно-двигательного аппарата. // Фото: freepik.com.