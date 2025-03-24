24 марта 2025, 13:28
Магнитная буря разыграется на Земле
Ожидается, что геошторм накроет нашу планету во вторник
фото: freepik.com
Еще одна магнитная буря ожидается на Земле. Вероятность геошторма 25 марта составляет 80%. Она не будет сильной, достигнет уровня G1.
Ожидается, что магнитная буря начнется после 18 вечера, а ее пик придется после полуночи, после чего буря начнет утихать.
Ранее сильная магнитная буря была зафиксирована 23 марта, фиксировались северные сияния.
У некоторых людей может болеть голова, возможны скачки давления. Метеозависимым рекомендуют пить больше жидкости.