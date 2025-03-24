Магнитная буря разыграется на Земле

Еще одна магнитная буря ожидается на Земле. Вероятность геошторма 25 марта составляет 80%. Она не будет сильной, достигнет уровня G1.

Ожидается, что магнитная буря начнется после 18 вечера, а ее пик придется после полуночи, после чего буря начнет утихать.

Ранее сильная магнитная буря была зафиксирована 23 марта, фиксировались северные сияния.

У некоторых людей может болеть голова, возможны скачки давления. Метеозависимым рекомендуют пить больше жидкости.