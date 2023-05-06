Магнитная буря обрушится на Землю накануне 9 мая

В ближайшие дни на Земле будет бушевать магнитная буря. Как правило активность магнитосферы приводит к возникновению и полярных сияний. Если небо над Карелией будет свободно от облаков, то вероятно, жители и гости региона смогут полюбоваться красивыми всполохами на небосводе.

Буря начнется 8 мая, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Акивная фаза придется на 6 часов утра, а после полудня «шторм» начнет ослабевать. Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале, предстоящая буря будет уровня G1, что считается самой слабой.

На планете могут наблюдаться помехи в связи и в работе навигационных систем. Метеозависимым людям советуют воздержаться от активностей, они могут испытывать головные боли, головокружения. // фото unsplash.com