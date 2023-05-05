Мужчина победил в телеигре и год скрывал это от семьи

Житель Великобритании победил в популярном телевизионном шоу и выиграл 99 тысяч фунтов стерлингов (9,7 миллиона рублей). Однако он почти год не рассказывал об этом родителям, чтобы сделать им сюрприз, пишет «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

24-летний британец поведал родственникам, что в ходе игры остановился на выигрыше в 10 тысяч фунтов стерлингов. На самом же деле он рискнул этими деньгами ради главного приза и победил. О своем успехе он рассказал только бабушке.

О победе сына родители узнали только тогда, когда передача вышла на экраны. Это случилось спустя почти год после съемок.

Победитель рассказал, что изначально даже не собирался идти на шоу, но неожиданный звонок от продюсеров и уговоры матери убедили его принять участие. // Фото: unsplash.com