Эксперт назвала неожиданный способ улучшить вкус кофе

Добавленная в кофе после помола щепотка соли устранит горечь и улучшит вкус напитка. Об этом рассказала кофейный эксперт из Шотландии Кейт Джонстон, ее слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отметила специалист, соль не маскирует аромат обжаренных зерен, как это делают молоко и сахар. Напротив, она подчеркивает их сладковатые нотки.

Джонстон уточнила, что соль не понадобится, если выбирать зерна по вкусу и правильно обжаривать их. Но хитрость с солью будет незаменима при приготовлении кофе со льдом и кофейных коктейлей, так как она помогает вернуть вкус свежесваренного напитка. // Фото: unsplash.com