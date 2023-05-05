В WhatsApp появилась новая полезная функция

В WhatsApp появилась возможность заглушать звонки от неизвестных абонентов. Таким образом, пользователи популярного мессенджера теперь могут оградить себя от нежелательных контактов, пишет «Лента.ру» со ссылкой на портал WABetaInfo.

Настройка блокировки нежелательных звонков расположена во вкладке «Приватность». Отмечается, что новая опция дает пользователям возможность контролировать процесс получения звонков, а также сокращает риски общения с мошенниками и нежелательными абонентами.

При этом звонки с незнакомых номеров продолжат отображаться в общем списке и в центре уведомлений.

Нововведение уже доступно части пользователей. В ближайшие дни функция должна уйти в общее пользование. // Фото: unsplash.com