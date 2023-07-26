26 июля 2023, 07:17
Люди в Пудоже вынуждены были покупать питьевую воду у частного лица
Районную администрацию через суд обязали организовать подвоз воды
Люди на Приозерной улице в Пудоже вынуждены были жить без источников водоснабжения. Исправить ситуацию помогла прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.
Местным жителям приходилось покупать питьевую воду у частного лица. Прокуратура подала в суд иск и потребовала признать незаконным бездействие местной администрации.
Суд встал на сторону надзорного ведомства и постановил обязать власти организовать подвоз воды и согласовать тариф на нее. //
фото: freepik.com