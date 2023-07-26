Люди в Пудоже вынуждены были покупать питьевую воду у частного лица

Люди на Приозерной улице в Пудоже вынуждены были жить без источников водоснабжения. Исправить ситуацию помогла прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.

Местным жителям приходилось покупать питьевую воду у частного лица. Прокуратура подала в суд иск и потребовала признать незаконным бездействие местной администрации.

Суд встал на сторону надзорного ведомства и постановил обязать власти организовать подвоз воды и согласовать тариф на нее. //

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