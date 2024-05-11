Люди несут цветы к месту трагедии в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга организовали народный мемориал на месте падения автобуса в реку Мойку. Люди несут цветы на Поцелуев мост, сообщает «Фонтанка».

Как отмечает издание, петербуржцы начали приносить цветы к месту трагедии вечером 10 мая, как только сотрудники оперативных служб завершили работы на месте ЧП. Сегодня мемориал только расширяется.

Напомним, пассажирский автобус пробил ограждение и упал в Мойку в 13 часов 10 мая. В транспортном средстве находились водитель и восемь пассажиров. Умерли все, кроме водителя и одного из пассажиров. // Фото: «Фонтанка»