11 мая 2024, 12:14
Сильное землетрясение произошло в российском регионе
На Камчатке зарегистрированы подземные толчки силой 5,2 балла
На Камчатке произошло чувствительное землетрясение. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
По данным ведомства, сейсмособытие было зарегистрировано у юго-восточного побережья полуострова в ночь на 11 мая. Очаг землетрясения залегал на глубине 67 километров. Магнитуда составила 5,2 балла.
Подземные толчки ощутили жители городов Петропавловск-Камчатский и Вилючинск.
Угрозы цунами не наблюдается, отмечается в сообщении спасателей. // Фото: unsplash.com / Jens Aber