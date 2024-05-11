Сильное землетрясение произошло в российском регионе

На Камчатке произошло чувствительное землетрясение. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

По данным ведомства, сейсмособытие было зарегистрировано у юго-восточного побережья полуострова в ночь на 11 мая. Очаг землетрясения залегал на глубине 67 километров. Магнитуда составила 5,2 балла.

Подземные толчки ощутили жители городов Петропавловск-Камчатский и Вилючинск.

Угрозы цунами не наблюдается, отмечается в сообщении спасателей. // Фото: unsplash.com / Jens Aber