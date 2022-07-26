26 июля 2022, 15:17
Людей эвакуировали после сообщения о бомбе в здании в Петрозаводске
Полиция оцепила дом на проспекте Александра Невского
Сегодня днем в Петрозаводске полиция оцепила дом №51 по проспекту Александра Невского. Об этом с места событий сообщает журналист портала «Петрозаводск говорит».
В этом здании располагается офис МКУ «Служба заказчика». По предварительным данным, стражи порядка получили сообщение о том, что в доме заложена бомба. Кинологическая служба проверяет поступившую информацию.
Из здания эвакуированы люди. Близко к дому не подпускают стражи порядка.
Напомним, 22 июля сотрудников мэрии Петрозаводска также эвакуировали после поступившего сообщения о заложенной бомбе. Фото «Петрозаводск говорит»