Людей эвакуировали после сообщения о бомбе в здании в Петрозаводске

Сегодня днем в Петрозаводске полиция оцепила дом №51 по проспекту Александра Невского. Об этом с места событий сообщает журналист портала «Петрозаводск говорит».

В этом здании располагается офис МКУ «Служба заказчика». По предварительным данным, стражи порядка получили сообщение о том, что в доме заложена бомба. Кинологическая служба проверяет поступившую информацию.

Из здания эвакуированы люди. Близко к дому не подпускают стражи порядка.

Напомним, 22 июля сотрудников мэрии Петрозаводска также эвакуировали после поступившего сообщения о заложенной бомбе. Фото «Петрозаводск говорит»