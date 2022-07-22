Мэрию Петрозаводска эвакуировали из-за сообщения с угрозой

Утром 22 июля сотрудников администрации столицы Карелии эвакуировали из-за сообщения с угрозой. Камера компании CityLink запечатлела, как в 09:18 из здания мэрии выходят люди и отходят поближе к озеру. Спустя двадцать минут, в 09:42, они вернулись обратно.

По информации ИА «Республика», сотрудников городской администрации эвакуировали из-за поступившего звонка о взрывном устройстве. Аналогичная угроза, как сообщает издание, также поступила в здание информагентства на проспекте Невского. (фото скриншот видео)