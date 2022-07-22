Молодого петрозаводчанина задержали ночью в магазине

Ночью 21 июля в Петрозаводске сотрудники одного из сетевых магазинов нажали тревожную кнопку. На место выехали бойцы Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что один из покупателей сложил в сумку энергетические напитки, продукты и канцелярские товары и прошел мимо кассы, не оплатив покупки. Сумма ущерба составила около 1000 рублей.

19-летний юноша был задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: unsplash.com