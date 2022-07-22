Жуткая авария с погибшим произошла на мосту

Жуткое ДТП произошло в Кургане на Омском мосту вчера во второй половине дня. Как сообщает «Главная дорога», оторвавшийся трал самосвала, на котором находился каток, вылетел на встречную полосу и раздавил легковой автомобиль. Водитель погиб.

«У самосвала «MAN» во время движения отцепился трал с катком, который вылетел на встречку и раздавил автомобиль «Geely MK», превратив его в груду металла. У автоледи, которая управляла легковым автомобилем, не было шансов среагировать»,

- говорится в комментарии поста.

В результате ДТП водитель «Джили» скончалась на месте от полученных травм. Кроме того, оторвавшийся груз серьезно повредил ехавшие следом «Газель» и «Daewoo Matiz». Скриншот и видео: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz.