Юноша вынес пять бутылок коньяка из магазина в Карелии

Сотрудники Росгвардии пресекли попытки кражи алкоголя из магазинов республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, днем 20 июля тревожная кнопка сработала в одном из магазинов Сегежи. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 18-летнего юношу. Молодой человек вынес из торгового заведения пять бутылок коньяка общей стоимостью более 2000 рублей.

В тот же день в Кеми в магазине был задержан 40-летний мужчина, также укравший алкоголь. До приезда стражей порядка он успел спрятать похищенное на улице.

Оба задержанных были переданы полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: unsplash.com