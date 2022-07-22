МВД назвало самые распространенные преступления в Карелии

В региональном МВД подвели итоги работы за первое полугодие 2022 года. В целом ведомство характеризует оперативную обстановку в регионе как стабильную, отмечая даже снижение общего числа зарегистрированных преступлений.

За полгода в Карелии зафиксировали 6274 преступления. Самыми распространенными остаются кражи и мошенничества.

Две трети от общего числа преступлений составляют посягательства на собственность. Основной массив имущественных преступлений составляют кражи (2520) и мошенничества (953), отметили в полиции. Более половины мошенничеств (80,1%) совершены дистанционным способом (763). (фото unsplash.com, Max Fleischmann)