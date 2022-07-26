Уклоняющуюся от ограничения свободы женщину ищут в Петрозаводске

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают Зою Олеговну Рябикову. Горожан просят помочь, сообщили в МВД Карелии.

Эту женщину 1978 года рождения подозревают в том, что она уклоняется от наказания, а именно от ограничения свободы. Она худощавая, ростом 155-160 сантиметров.

Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 415 25 87, 8 911 402 49 26, 8 814 2 739 154. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: МВД Карелии