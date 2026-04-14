Любители суши рискуют подцепить вирус и полностью ослепнуть

Китайские ученые обнаружили, что вирус, ранее считавшийся опасным только для рыб и креветок, мутировал и способен заразить человека, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Nature Microbiology.

Уточняется, что речь идет о скрытом нодавирусе, известном как CMNV, первые случаи заражения которым уже зафиксированы среди людей. Ученые предполагают, что инфекция передается через сырые или недостаточно термически обработанные дары моря. В зоне риска — поклонники суши, роллов и слабосоленой рыбы.

У зараженных развиваются интенсивные воспалительные процессы в глазах, резко повышается внутриглазное давление. При несвоевременной медицинской помощи зрение может значительно ухудшиться навсегда, более серьезный вариант развития событий — полная слепота.

Вирусолог Александр Чепурнов призывает жителей России не поддаваться панике. По его словам, пока о глобальной эпидемии речи не идет, но для ученых это является тревожным сигналом, так как инфекция «перепрыгнула» с морских обитателей на человека.