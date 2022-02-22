Любарский поблагодарил учителя и учеников после инцидента в школе №46

Сити-менеджер Владимир Любарский прокомментировал инцидент в школе №46, куда 21 февраля пришел бывший ученик в балаклаве, а также поблагодарил учителя и учеников за грамотные действия.

Ранее СМИ сообщили, что молодой человек пришел, чтобы «наказать» учителя. В полиции также предположили, что у непрошенного гостя были какие-то мелкие обиды. Между тем в беседе с нашим изданием Станислав Гайдук сообщил, что не преподавал у молодого человека.

Любарский опроверг информацию о том, что молодой человек пришел «разбираться» с учителем. По словам мэра, молодой человек пришел на урок к бывшим одноклассникам и проявил агрессию. При этом в здание образовательного учреждения он вошел в медицинской маске.

«Вчера в 46-й школе произошел неприятный инцидент – пришедший на урок к своим бывшим одноклассникам молодой человек проявлял агрессию. Он был в одежде защитного цвета и в балаклаве. Отмечу, что в здание он зашел в медицинской маске»,

- прокомментировал в своем аккаунте Любарский. Он сообщил, что проводится проверка, в ходе которой предстоит разобраться, как посторонний проник в школу.

Также Любарский поблагодарил учителя истории Станислава Гайдука и учеников, которые не растерялись и задержали «визитера» до приезда Росгвардии.

Под постом сити-менеджера развернулась дискуссия. Подписчики задались вопросом, как в школе организована охрана и предложили, что на вахте должны быть не пожилые женщины или девушки, а мужчины. (фото stolicaonego.ru)