Полицию вызвали в школу №46 из-за молодого человека в балаклаве

Молодой человек в балаклаве попытался ударить петрозаводского учителя прямо в школе. О случившемся в образовательном учреждении №46 сообщило издание «Столица на Онего».

По информации СМИ, все произошло днем 21 февраля. Молодой человек свободно прошел в школу, зашел в класс, где находились ученики и учитель истории Станислав Гайдук. По информации издания, молодой человек пришел, чтобы «наказать» учителя за то, что тот якобы плохо преподавал. Его задержали.

Станислав Гайдук прокомментировал редакции «Петрозаводск говорит» произошедшее. По словам учителя, он никогда не преподавал у этого молодого человека.

«Пришел человек в балаклаве в школу. Мы его остановили и держали, вызвали полицию. Полиция приехала, увезла его. Я у него не преподавал никогда. Пришедший - совершеннолетний. Учился ранее в течение полугода. Работа продолжилась в прежнем режиме. Никто не пострадал, никого трогали»,

- коротко рассказал Гайдук. Педагог добавил, что дал бы медаль молодому человеку, который помог ему держать этого незваного гостя

В МВД по Карелии нашему изданию рассказали, что сообщение в полицию поступило из вневедомственной охраны. В отношении бывшего ученика составили административный материал о мелком хулигантстве. Его допросили и отпустили.

По информации полиции, бывший ученик пришел в школу, чтобы выразить какие-то свои мелкие обиды учителю. Также у полиции возникли вопросы к обеспечению антитеррористической защищенности в школе №46. (фото stolicaonego.ru)