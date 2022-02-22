Из-за столкновения легковушки с грузовиком ранены женщина и ребенок

В результате столкновения легкового и грузового автомобилей на территории Лахденпохского района пострадали двое. Авария произошла вечером 21 февраля, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

На 225-м километре федеральной трассы «Сортавала» в 17:10 легковушка Chevrolet врезалась в тяжелый MAN. За рулем легкового автомобиля был 27-летний водитель.

Он двигался в зоне действия знака «Преимущество встречного движения» и врезался во встречный грузовик. Пострадали пассажиры легковушки - 37-летняя женщина и 6-летняя девочка. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства выясняются. // Фото: источник