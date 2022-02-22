Вор в Петрозаводске проломил стену гаража, пытаясь поживиться

Неизвестный злоумышленник пытался украсть имущество из гаража в Петрозаводске. Попытка не удалась по чистой случайности, сообщили в МВД Карелии.

В полицию сообщили, что кто-то повредил стену и проник в бокс, принадлежащий 39-летнему горожанину. Вор предпринял попытку похитить из гаража вещи. Осуществить задуманное до конца он не успел, так как его заметил прохожий. Испугавшись, злоумышленник скрылся с места преступления.

Полицейские установили личность подозреваемого. Это 42-летний ранее судимый за совершение аналогичных противоправных деяний местный житель. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: petrozavodsk.vsn.ru