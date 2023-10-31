Лунный денежный календарь на ноябрь

Каждому хочется быть успешным и обеспеченным человеком. К сожалению, в наше время это удается далеко не всем. Используйте наш лунный денежный календарь, и ваши шансы на достижение цели заметно возрастут. Ведь очень важно понимать, когда и как распорядиться деньгами, чтобы получить максимальную прибыль.

Благоприятные дни для финансовых операций:

Удачные покупки — 3, 7, 20 ноября.

Брать в долг —3, 7 ноября

Отдавать долги — 15, 23 ноября.

Не брать в долг — 16, 19 ноября.

Не давать в долг — 13, 16 ноября.

Покупать кошелек для денежной удачи и привлечения денег — 15, 19 и 20 ноября.

Подсчет денег, доходов и расходов, построение бюджета — 3 и 13 ноября.

Не тратить деньги, опасаться любых расходов — 1, 13, 26 и 28 ноября.



Первая декада

1 ноября. Сегодня любые финансовые операции грозят обернуться против вас. Тем более не поддавайтесь на авантюры, риск, провокации. Коммерческие сделки перенесите, а если нет возможности что-то отложить – внимательно и ответственно изучайте имеющиеся материалы.

2 ноября. Не тратьте большие суммы на покупки, избегайте дел с «прибыльными» операциями. Сегодня, по сути, день маленьких денег, они-то ничем плохим не грозят вам. Оказание материальной помощи близким людям будет вознаграждено в будущем. Если поддержка нужна вам, то можно о ней смело просить.

3 ноября. Любые траты обещают крупный возврат. Купленные товары будут служить долго и окажутся качественными. Вложения принесут отдачу. Желание открыть свое дело – приветствуется, несмотря на необходимость влезть в долги и обзавестись парочкой кредитов. В дальнейшем будет легко избавиться от долгов.

4 ноября. Наступает лучшее время для приобретения давно запланированных и желанных вещей. Однако придется усмирить тягу к чрезмерным тратам, берите с собой ту сумму, на которую рассчитываете.

5 ноября. Вложения, материальная помощь, покупки — все принесет плоды, но остерегайтесь тратить большие суммы.

6 ноября. День подходит для возврата долгов, выплаты кредитов (можно и частично), оплаты коммунальных услуг и погашения задолженности. Но при заполнении соответственной документации (квитанций, например) нужно быть максимально внимательными.

7 ноября. Рекомендуется произвести полезные траты – купить одежду на несколько сезонов, необходимые рабочие предметы, а также вложиться в курсы по повышению квалификации.

8 ноября. День адекватного риска. Идти ва-банк – не самый правильный план.

9 ноября. Пора обратить внимание на себя: посетите салон красоты, обновите гардероб, сделайте уютным свой дом. Если хотите завести питомца – самое время.

10 ноября. Будьте внимательны, есть риск столкнуться с мошенничеством.

Вторая декада

11 ноября. Заключайте сделки, участвуйте в подписании договоров, переводите деньги, займитесь торговлей —это приумножит семейный бюджет.

12 ноября. Давно планируете сменить место жительства или закупить новую недвижимость – не откладывайте.

13 ноября. Даже кошелек следует припрятать поглубже, потому что мошенники сегодня обещают быть особо ловкими. Не давайте в долг.

14 ноября. Не стоит брать деньги в долг, тратить их спонтанно. Лучше пожертвовать деньги на благотворительность.

15 ноября. Можно отдать долги, это принесет выгоду в будущем.

16 ноября. Нельзя ни брать, ни давать в долг, оформлять кредиты. Любые необдуманные траты обернутся потерями, а приобретенный товар или услуга окажутся не только некачественными, но и не подлежащими возврату.

17 ноября. Покупки делайте, исходя из двух условий: если они запланированные и если они приносят пользу.

18 ноября. Хорошая отдача будет, если вы выделите деньги на хобби.

19 ноября. Категорически запрещается брать в долг или оформлять кредит. При нехватке даже незначительной суммы откажитесь от покупки.

20 ноября. Пришло время «побаловать» себя. Можно заказать на дом хороший ужин либо потратиться на оздоровительные процедуры.

Третья декада

21 ноября. Ведите себя осторожно, продумывайте свои действия, слова, ответственно подходите ко всему, с чем сегодня столкнетесь. Важно также доверять своим знаниям, интуиции и логике, не поддаваясь на чужие советы.

22 ноября. Следует отложить все деньги в сторону, остаться дома и не ходить даже в магазин, разве что по сильной необходимости.

23 ноября. День подходит для возврата долгов. Посвятите его завершению старых дел, ничего нового предпринимать и даже планировать не рекомендуется.

24 ноября. Не берите в долг крупную сумму. Это принесет большие проблемы в будущем.

25 ноября. Опасайтесь мошенников. Если не хотите потерять деньги, не вовлекайте их в рисковые операции, сделки, кредиты, крупные покупки, переводы.

26 ноября. Наступает хорошее время для разного рода вложений. Покупки товаров, услуг, имущества, ремонтные работы, обустройство – все это будет иметь положительный результат.

27 ноября. Сегодня деньги обещают работать на вас и ваше благополучие.

28 ноября. Не берите в долг, незапланированные покупки рекомендуется отложить.

29 ноября. День благоприятен для небольших покупок.

30 ноября. Если возникает необходимость взять в долг, задумайтесь, действительно ли это надо или можно повременить. Так же отнеситесь и к вопросам кредитования. //Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky на сайте rudalle.ru