Лось и байкер погибли в дорожной аварии в Ленобласти

Сегодня утром в Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием лося. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербургская полиция».

По данным ведомства, трагедия случилась в 10:20 на дороге из деревни Щеглово в сторону поселка имени Морозова. Мотоциклист врезался в лося, который выбежал из леса на дорогу.

В результате ДТП байкер и лось погибли на месте. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. © «Петрозаводск говорит»