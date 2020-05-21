21 мая 2020, 19:09
Лодочник заприметил в море редких для Финляндии гостей
Бутылконосых дельфинов раньше видели в финских водах лишь дважды
Редких для финских вод «гостей» увидели в Архипелаговом море вблизи Турку, передает Yle.fi.
У острова Кемиенсаари лодочник заметил стаю из трех афалин или бутылконосых дельфинов.
В университете прикладных наук Турку по снимках определили, что это афалины. Ранее этих дельфинов встречали в акватории Финляндии всего дважды - в 1905 и 1953 году.
Фото: Yle, Paikallinen asukas