22 февраля 2022, 16:28
Соцсети

Листы железа с теплотрассы в Петрозаводске украли белым днем

Злоумышленники ободрали тепловые сети на Ключевой

Неизвестные мужчины без зазрения совести сняли металлические листы с теплотрассы в карельской столице. Фотографии оставшихся без теплоизоляции труб опубликовали в группе «Подслушано в Петрозаводске» ВКонтакте.

Инцидент случился в микрорайоне Ключевая днем, очевидец был возмущен наглостью воришек, уверенных в собственной безнаказанности.

- В Петрозаводске около гаражей на Кемской воруют железо с теплотрассы. Два молодых человека несли на плечах свернутые листы железа. Уже обнаглели совсем, - написал он. // Фото: источник

 

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Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
Кража
теплотрасса