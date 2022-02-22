Листы железа с теплотрассы в Петрозаводске украли белым днем

Неизвестные мужчины без зазрения совести сняли металлические листы с теплотрассы в карельской столице. Фотографии оставшихся без теплоизоляции труб опубликовали в группе «Подслушано в Петрозаводске» ВКонтакте.

Инцидент случился в микрорайоне Ключевая днем, очевидец был возмущен наглостью воришек, уверенных в собственной безнаказанности.