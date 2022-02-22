22 февраля 2022, 16:28
Листы железа с теплотрассы в Петрозаводске украли белым днем
Злоумышленники ободрали тепловые сети на Ключевой
Неизвестные мужчины без зазрения совести сняли металлические листы с теплотрассы в карельской столице. Фотографии оставшихся без теплоизоляции труб опубликовали в группе «Подслушано в Петрозаводске» ВКонтакте.
Инцидент случился в микрорайоне Ключевая днем, очевидец был возмущен наглостью воришек, уверенных в собственной безнаказанности.
- В Петрозаводске около гаражей на Кемской воруют железо с теплотрассы. Два молодых человека несли на плечах свернутые листы железа. Уже обнаглели совсем, - написал он. // Фото: источник