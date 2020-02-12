Лишенный прав пьяный водитель сбежал с места ДТП в Карелии

Авария с участием нетрезвого водителя произошла 12 февраля в 4:15 утра в Сегеже на Путепроводе.

Участниками столкновения стали автомобили «Тойота Камри» и «Митсубиши Лансер». По сообщению ГИБДД, водитель «Тойоты» совершил столкновение и скрылся с места ДТП. В результате дорожного происшествия никто не пострадал.

Личность водителя была установлена. Оказалось, что 42-летней сегежанин ранее был лишен прав за пьяное вождение. В отношении водителя составлен административный протокол.

Фото: ГИБДД Карелии