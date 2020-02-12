12 февраля 2020, 13:09
Происшествия

Лишенный прав пьяный водитель сбежал с места ДТП в Карелии

«Тойота Камри» и «Митсубиши Лансер» столкнулись сегодня утром в Сегеже

Авария с участием нетрезвого водителя произошла 12 февраля в 4:15 утра в Сегеже на Путепроводе.

Участниками столкновения стали автомобили «Тойота Камри» и «Митсубиши Лансер». По сообщению ГИБДД, водитель «Тойоты» совершил столкновение и скрылся с места ДТП. В результате дорожного происшествия никто не пострадал.

Личность водителя была установлена. Оказалось, что 42-летней сегежанин ранее был лишен прав за пьяное вождение. В отношении водителя составлен административный протокол. 

Фото: ГИБДД Карелии

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ГИБДД
новости Карелии
транспорт
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дороги