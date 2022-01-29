Лихач на «Волге» превысил скорость на «Сортавале» и попался

Автоинспекторы поймали очередного нарушителя скоростного режима. Он попался на федеральной трассе «Сортавала», сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники ДПС контролировали скоростной режим и выявили нарушившего его водителя на «Волге». Он разогнался до 142 километров в час и теперь будет наказан.