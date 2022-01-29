29 января 2022, 14:50
Происшествия

Лихач на «Волге» превысил скорость на «Сортавале» и попался

Инспекторы ДПС в Карелии пресекли очередное нарушение правил дорожного движения

Автоинспекторы поймали очередного нарушителя скоростного режима. Он попался на федеральной трассе «Сортавала», сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники ДПС контролировали скоростной режим и выявили нарушившего его водителя на «Волге». Он разогнался до 142 километров в час и теперь будет наказан.

- Одна из основных причин дорожных происшествий — неправильно выбранная водителем скорость движения. При высокой скорости у водителя практически нет шансов отреагировать на внезапно возникшую аварийную ситуацию на дороге, - отметили в Госавтоинспекции РК. // Фото: источник

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новости Карелии
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