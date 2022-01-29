29 января 2022, 14:24
Лесовоз вспыхнул на трассе «Кола» в Карелии
Колеса прицепа тяжелого грузовика тушили всем миром
На автодороге «Кола» 29 января, в субботу, загорелся лесовоз. Об этом сообщил в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте очевидец происшествия.
Он рассказал, что инцидент случился неподалеку от Шуи. Вспыхнули колеса прицепа лесовоза. Многие водители проявили солидарность и остановились, чтобы помочь потушить пожар.
Они до приезда пожарных сдерживали распространение пламени, кто-то забрасывал огонь снегом с помощью лопат, кто-то применял огнетушители.
- Я остановился в середине тушения, но моего огнетушителя хватило на секунд 10, забился зараза, - написал автор сообщения. // Фото: myseldon.com