Лесовоз вспыхнул на трассе «Кола» в Карелии

На автодороге «Кола» 29 января, в субботу, загорелся лесовоз. Об этом сообщил в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте очевидец происшествия.

Он рассказал, что инцидент случился неподалеку от Шуи. Вспыхнули колеса прицепа лесовоза. Многие водители проявили солидарность и остановились, чтобы помочь потушить пожар.

Они до приезда пожарных сдерживали распространение пламени, кто-то забрасывал огонь снегом с помощью лопат, кто-то применял огнетушители.

- Я остановился в середине тушения, но моего огнетушителя хватило на секунд 10, забился зараза, - написал автор сообщения. // Фото: myseldon.com