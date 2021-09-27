Лидер «Руки вверх» порыбачил в Карелии

Лидер культовой группы «Руки вверх» Сергей Жуков в очередной раз побывал в Карелии. Об этом музыкант рассказал на своей странице в Instagram.

«Как осень наступила, я постоянно вспоминал, как классно мы съездили в Карелию в прошлом году в ноябре, какие там места нереально красивые, как на рыбалку с Энджелом ездили… В итоге снова оказался в этом волшебном месте! Только-только вернулся»,

- написал Жуков, не уточнив, где именно он рыбачил.

Музыкант показал видео с блюдом, которым его угощали в нашей республике, а также рассказал, что в Карелии он узнал рецепт идеального стейка из рыбы. Изучить его можно на странице Сергея Жукова в соцсети.

Напомним, лидер «Руки вверх» с семьей в последние два года неоднократно отдыхал в Карелии. О своих поездках он подробно и красочно рассказывал в своих аккаунтах в соцсетях. Фото sezhukov/Instagram