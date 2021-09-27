Новые места для зарядки электромобилей появились в Карелии

В Карелии продолжает развиваться проект по созданию сети зарядных станций для электромобилей на основных туристических маршрутах республики. Об этом сообщает официальный Интернет-портал РК.

Первые зарядные станции мощностью 22 кВт появились на подземной парковке ТРЦ «Лотос Plaza» в Петрозаводске, в Сортавале и в горном парке «Рускеала». Чуть позже электрозаправку открыли и в районе Олонца. Теперь из Санкт-Петербурга до Петрозаводска доехать на электрокаре не составит труда.

В сентябре этого года необходимое оборудование для зарядки электромобилей приобрели отель «Фрегат» в Петрозаводске и форелевое хозяйство «Приладожье» в поселке Рауталахти.

Также в ближайшее время зарядные станции должны появиться в Сегеже, Кеми и Медвежьегорске. Фото pixabay.com/IsmaelMarder