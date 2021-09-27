Полтора десятка гаражей снесут в Петрозаводске

В Петрозаводске будут снесены очередные гаражи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

На этот раз демонтажу подлежат 14 конструкций, самовольно установленных в районе дома №18 по Октябрьскому проспекту. Владельцы объектов проинформированы о предстоящем сносе.

Мэрия предложила хозяевам гаражей освободить земельные участки своими силами в срок до 12 октября. Фото администрации Петрозаводска