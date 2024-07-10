Льготное потребление электричества для россиян хотят сильно ограничить

Лимиты льготного потребления электроэнергии для населения предлагает существенно сократить ФАС. Ведомство предложило ввести новую методику расчетов, пишет «Коммерсант».

Ее привязали к региональным показателям суточного потребления электроэнергии. Это значительно ограничит льготное потребление электричества и поднимет ставку для тех, кто превышает лимит в среднем на 40 процентов.

Сейчас в ряде регионов действует дифференцированный тариф, но его рассчитывали без такой привязки. Поэтому даже потребляющие большое количество электроэнергии платят по минимальной цене.

Если предложение ФАС примут, стоимость электроэнергии для тех, кто превышает лимит, может вырасти на 40 процентов. // фото: freepik.com