15 апреля 2025, 16:04
Летнее тепло установится в Карелии в среду
Синоптики не прогнозируют ни дождь, ни снег в середине недели
фото © «Петрозаводск говорит»
В среду в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -1, днем +10, +12, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии тоже переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -4, местами до -8, днем +9, +14, на юге местами до +18.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +1, днем +11;
В Кондопоге ночью +2, днем +10;
В Медвежьегорске, Сегеже ночью -1, днем +10;
В Олонце ночью +4, днем +17;
В Пудоже ночью +2, днем +12;
В Сортавале ночью +2, днем +11;
В Суоярви ночью +3, днем +15. © «Петрозаводск говорит»