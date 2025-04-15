Летнее тепло установится в Карелии в среду

В среду в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -1, днем +10, +12, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии тоже переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -4, местами до -8, днем +9, +14, на юге местами до +18.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +1, днем +11;

В Кондопоге ночью +2, днем +10;

В Медвежьегорске, Сегеже ночью -1, днем +10;

В Олонце ночью +4, днем +17;

В Пудоже ночью +2, днем +12;

В Сортавале ночью +2, днем +11;

В Суоярви ночью +3, днем +15. © «Петрозаводск говорит»